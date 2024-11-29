Работы ведутся на десяти улицах города. Новые светильники прослужат в четыре раза дольше.

До конца текущего года на десяти улицах Омска установят 939 светодиодных фонарей. Они придут на замену старым уличным светильникам. Работы проводят специалисты АО «Омскэлектро».

Как пояснили в городской администрации, фонари меняют на дорогах с высоким автомобильным и пешеходным трафиком, а также в местах, на которые обратили внимание омичи. Среди объектов – улица Маргелова в поселке Светлом. Здесь установят 46 светодиодных светильников российской сборки с LED-лампами.

– При меньшей потребляемой мощности они обеспечивают больший световой поток, – отметил начальник производственно-технического отдела АО «Омскэлектро» Виталий Попов. – Кроме того, светодиодные светильники неприхотливы в эксплуатации, в связи с тем что срок горения одной лампы в четыре раза превышает срок горения лампы газоразрядной. Все это позволяет обеспечить потребителей надежным электроснабжением.

По словам председателя КТОС «Светлый» Нины Брайчевой, вопрос освещения улиц в поселке имеет большое значение для местных жителей.

– Вопрос освещения улиц нашего поселка очень важная и актуальная тема. Тем более что улица Маргелова – ключевая дорога в Светлом: каждый день люди по ней проходят до остановки общественного транспорта, здесь же расположена школа, – сказала Брайчева. – Уверена, наши жители будут очень благодарны за проделанную работу!

Линия наружного освещения на улице Маргелова управляется дистанционно по ранее спрогнозированному сценарию: фонари начинают работать, когда на улице смеркается, и выключаются при достаточном уровне освещения в утренние часы. Поскольку через улицу проходит много детей, на пешеходном переходе у местной школы смонтированы более мощные лампы.

Работы в поселке Светлом завершатся до конца текущей недели. До этого новые светильники установили на Космическом проспекте, в Николаевке, на улицах Загородной, Орджоникидзе и других. В общей сложности на проведение работ из городского бюджета было выделено около 35 млн рублей.