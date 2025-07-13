Легенда ММА завершил поединок уже в первом раунде.

Вечером 12 июля на «G-Drive Арене» в Омске состоялся уже 11-й по счету турнир бойцовской лиги Александра Шлеменко – SFC. В главном поединке в октагон вышел сам Шлеменко, соперником которого стал испанец Гильермо Кадена, чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу.

Бой между легендой ММА из Омска, который проводил поединок со сломанной рукой, и его оппонентом выдался коротким – победу техническим нокаутом уже в первом раунде одержал Шлеменко. Свой выигрыш он посвятил 10-летию основания авторской школы «Шторм» и дню рождения боев без правил.

– Рад, что мы собрались в очередной раз такой дружной компанией. Этот год такой важный для всех нас: 10 лет со дня основания школы «ШТОРМ», сейчас у нас уже 12 филиалов в 8 регионах, а 30 лет назад состоялся первый турнир по боям без правил! – сказал Шлеменко.

Эта победа стала для него 69-й в смешанных единоборствах. Легендарный боец пообещал, что болельщики еще не раз увидят его в октагоне. Завершать карьеру 41-летний спортсмен не намерен.

Добавим, что турнир SFC 11 собрал на арене 8200 зрителей. Прямую трансляцию боев вел федеральный телеканал «Матч! Боец».