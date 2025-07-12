Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Выступление профинансировали из бюджета.
Сегодня на главной сцене «Зеленого острова» в Омске споет Клава Кока. Ее выступление начнется в 20:30. Вход свободный (6+).
Также в парке для омичей подготовили выступление DaMaxX & Kate Fameli. Оно начнется в 19:00. А еще раньше, с 18:00 часов, планируются розыгрыши призов.
Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Лето  «Вокруг света» и финансируются из областного бюджета. 
1445Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Выступление профинансировали из бюджета.
Сегодня на главной сцене «Зеленого острова» в Омске споет Клава Кока. Ее выступление начнется в 20:30. Вход свободный (6+).
Также в парке для омичей подготовили выступление DaMaxX & Kate Fameli. Оно начнется в 19:00. А еще раньше, с 18:00 часов, планируются розыгрыши призов.
Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Лето  «Вокруг света» и финансируются из областного бюджета. 
1445Андрей Андреев