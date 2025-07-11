На угонщиков заведено одно уголовное дело и четыре административных.

В дежурную часть отдела полиции № 9 УМВД России по Омску обратился владелец спортивного магазина «Новая атлетика» Эльдар Хамитов. Омский бизнесмен, проживающий на улице Ленина, сообщил, что оставил мотоцикл возле подъезда, накрыв его защитным чехлом, но не пристегивая к неподвижным объектам. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию, оценив ущерб в 500 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу совершили двое подростков, 16 и 17 лет. Используя камеры видеонаблюдения, полиция проследила их передвижения по городу и задержала подростков после того, как они попали в ДТП на Ленинградской площади. На перекрестке юноши проигнорировали запрещающий сигнал светофора и врезались в маршрутку № 414. Никто из участников аварии не пострадал, повреждения транспортных средств минимальны. Как рассказал бизнесмен, мотоцикл нужно «немного подшаманить».

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые составили четыре административных протокола в отношении 17-летнего водителя: управление транспортным средством без водительских прав, проезд на красный свет, управление транспортным средством без номерных знаков и отсутствие ОСАГО.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Следствие установило, что подростки взяли мотоцикл, случайно увидев его во время прогулки. Они взломали замок руля, замкнули контакты и стали кататься на нем, намереваясь впоследствии продать мотоцикл.

Старший из задержанных, проживающий в Центральном округе, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, нигде не учится и не работает.