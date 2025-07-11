Молодые люди два дня гоняли по Омску и в конце концов протаранили маршрутку.

Владелец спортивного магазина «Новая атлетика» Эльдар Хамитов рассказал об угоне своего мотоцикла Suzuki DRZ400SM двумя подростками. Ярко-желтый байк пропал в ночь с 7 на 8 июля из арки дома № 24 по улице Ленина. Хамитов искал его через соцсети и сообщество мотоциклистов.

– Парни-мотоциклисты, надежда только на вас. Этих придурков, кроме вас, никто не поймает. Уже два дня гоняют по городу, вдвоем, без шлемов. Если вы их не научите, никто не справится, а завтра это может быть и ваш мот, – обратился к байкерам Хамитов.

Угонщики в итоге нашлись сами. Днем в четверг, 10 июля, они попали в ДТП в центре Омска. На Ленинградской площади молодые люди столкнулись с маршруткой № 414. На кадрах видео, предоставленного владельцем мотоцикла, запечатлена реакция угонщиков на инцидент – они смеются и подбадривают друг друга.

Что касается мотоцикла, то, по словам Хамитова, он почти цел, только нужно «немного подшаманить».