Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В Белгороде будут судить 30-летнюю омичку, которая обвиняется в покушении на государственную измену и незаконном пересечении государственной границы.

Как сообщает следственный отдел УФСБ России по Белгородской области, омичка пыталась пересечь границу с Украиной и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

– Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) УК РФ в отношении гражданки России, уроженки города Омска 1994 г. р., пытавшейся незаконно выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, – сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, омичка незаконно пересекла границу Российской Федерации в Брянской области в июле 2023 года. Ранее в интернете она связалась с представителями вооруженного формирования РДК* (Русский добровольческий корпус) и попыталась перебраться на территорию Украины для вступления в организацию.

Позже женщина была задержана пограничниками на пункте пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Дело о госизмене рассмотрит Белгородский областной суд.

По ч. 3 ст. 30, ст. 275 (государственная измена) уроженке Омска грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.