Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Он нем ничего не известно со вчерашнего дня.

Добровольцы ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о розыске 83-летнего Василия Иванова. Пенсионер потерялся вчера, 10 июля. 

Приметы пропавшего: рост 165 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серо-голубые. 

Был одет в серую клетчатую рубашку, черные штаны и коричневые тапки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Олег Кипорук
·Происшествия

Он нем ничего не известно со вчерашнего дня.

Добровольцы ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о розыске 83-летнего Василия Иванова. Пенсионер потерялся вчера, 10 июля. 

Приметы пропавшего: рост 165 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серо-голубые. 

Был одет в серую клетчатую рубашку, черные штаны и коричневые тапки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Олег Кипорук