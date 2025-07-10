Мужчины уедут за решетку на 18 и 16 лет.

Омский областной суд с участием коллегии присяжных вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей возрастом 47 лет и 34 года. Мужчины признаны виновными по пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

13 февраля прошлого года 39-летний омич, злоупотреблявший алкоголем, избил свою жену. Терпеть это женщина не стала и пожаловалась на мужа 45-летнему любовнику. В тот же день он позвал на «дело» своего 34-летнего друга и отправился разбираться с обидчиком своей знакомой. Во время конфликта заступники сильно избили мужчину, нанеся не менее 94 ударов по телу и голове руками и ногами. Когда нападавшие поняли, что избитый умер, решили спрятали тело в колодец. Через несколько дней супруга убитого написала заявление в полицию о безвестном исчезновении мужа.

Тело было найдено сотрудниками правоохранительных органов, а после были найдены и сами нападавшие. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимые отрицали предварительный сговор на совершение убийства и прямую связь между их действиями и смертью потерпевшего. Однако государственные обвинители представили достаточное количество доказательств, которые позволили присяжным вынести обвинительный вердикт.

Суд назначил обоим мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 18 и 16 лет соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год каждому. Кроме того, они обязаны выплатить родителям убитого 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.