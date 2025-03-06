Пьющий супруг избил женщину, и она обратилась за помощью к любовнику.

В Омске будут судить мужчину, который до смерти избил мужа своей любовницы. На скамье подсудимых также его друг, участвовавший в экзекуции. Трагическому инциденту, произошедшему в феврале 2024 года в садоводческом товариществе «Ранет», предшествовал семейный скандал.

39-летний омич, злоупотреблявший алкоголем, избил свою жену. Терпеть это женщина не стала и пожаловалась на мужа 45-летнему любовнику. В тот же день он взял в помощники 34-летнего друга и отправился на дачи разбираться с обидчиком своей знакомой. Во время конфликта заступники сильно избили мужчину и, поняв, что тот умер, спрятали тело в колодец. Через несколько дней супруга убитого написала заявление в полицию о безвестном исчезновении мужа.

– При осмотре территории домовладения следователями обнаружено тело убитого, а вскоре были задержаны подозреваемые, которые дали показания о совершенном преступлении. По инициативе следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело в отношении мужчин передается в суд. Обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.