Ранее им интересовались в Германии.

Бывший нападающий «Авангарда» Райан Спунер подпишет контракт с пекинским«Куньлунь Ред Стар». Информацией поделился инсайдер Артур Хайруллин. В случае заключения соглашения с китайцами Спунер выйдет против своего бывшего клуба 3 февраля.

Ранее сообщалось, что 33-летним канадцем заинтересовался баварский «Штраубинг Тайгерс» из Германии.

Напомним, что в этом сезоне Спунер присоединился к «Авангарду» уже по ходу сезона. В регулярке нападающий провел 54 игры, забросил 8 шайб и отдал 31 голевую передачу. В плей-офф нападающий сыграл в 13 матчах и добавил к своей статистике еще 3 результативных очка.

Напомним, что недавно «Куньлунь» переехал из Мытищ в Петербург и занял в культурной столице самую большую ледовую арену мира. Домом китайцев стала «СКА-Арена». Само же питерское СКА расположилось в родном Ледовом дворце, который вмещает в 2 раза меньше посетителей.