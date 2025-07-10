За этот год из муниципального приюта забрали 250 собак.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о собаках, содержащихся в муниципальном приюте. С начала этого года более 250 собак из приюта обрели новый дом и хозяев.

Также градоначальник сообщил, что среди желающих взять питомца все чаще появляются люди с высоким уровнем дохода. Достатка их хватит на породистых щенков, но они осознанно делают выбор в пользу животных из приюта.

– Среди тех, кто решает взять собаку из приюта, все чаще встречаются люди с высоким достатком. Они могут позволить себе приобрести породистого щенка, но выбирают приютских животных, осознавая, что каждая из них заслуживает шанса на счастливую жизнь, – рассказал Шелест в своем телеграм-канале.

Однако собаки с явными признаками породы также оказываются в приюте. Работники учреждения стараются найти их прежних владельцев, а если найти владельца не удается, начинают поиск новых хозяев на общих основаниях.

Сегодня своих новых хозяев ждут: два алабая, две овчарки, амстафф, китайская хохлатая, хаски и джек-рассел.