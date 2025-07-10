Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Кредит не выплачивал ее сын.
Судебные приставы оштрафовали «Почта банк» за «неправильные» телефонные разговоры с должниками из Омска. Организация заплатит за нарушения закона 80 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП, во время звонков сотрудники банка не сообщали информацию о том, из чего состоит просроченная задолженность. Помимо этого, сотрудники банка позвонили матери одного из должников, что незаконно. Банковские работники также звонили третьим лицам по поводу задолженностей без согласия этих третьих лиц.
Отметим, что банк попытался обжаловать это решение, но безуспешно.
1148Андрей Андреев
·Общество

Кредит не выплачивал ее сын.
Судебные приставы оштрафовали «Почта банк» за «неправильные» телефонные разговоры с должниками из Омска. Организация заплатит за нарушения закона 80 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП, во время звонков сотрудники банка не сообщали информацию о том, из чего состоит просроченная задолженность. Помимо этого, сотрудники банка позвонили матери одного из должников, что незаконно. Банковские работники также звонили третьим лицам по поводу задолженностей без согласия этих третьих лиц.
Отметим, что банк попытался обжаловать это решение, но безуспешно.
1148Андрей Андреев