Завершение работ запланировано до конца 2026 года.
Стало известно, что в следующем году в центре Омска у Главпочтамта отремонтируют подземный переход, сообщает НГС55 со ссылкой на департамент городского хозяйства. Ремонтные работы должны завершиться до конца 2026 года.
Стоимость ремонтных мероприятий оценили в 58,6 млн рублей. На данный момент проводится проверка сметных расчетов.
В департаменте отметили, что в Омске ремонтируются и другие подземные объекты. В этом году за 46 млн рублей приводят в порядок подземные переходы у парка Победы, КДЦ «Маяковский», а также пересечения улиц Лермонтова и Ленина, Лермонтова и Карла Маркса (площадь Ленина).
– В настоящее время продолжаются работы по облицовке стен входной группы гранитом выхода подземного пешеходного перехода, расположенного на пересечении улиц Лермонтова/просп. К. Маркса (выход к Музыкальному театру), – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на его ремонт выделено 5 млн рублей из 8 заявленных.