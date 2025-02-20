Переход в районе остановки «Площадь Ленина» был открыт в конце 1972 года.

В Омске планируют отремонтировать подземный переход на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Маркса в районе остановки «Площадь Ленина». Сооружение является старейшим подземным переходом Омска, оно было открыто в конце 1972 года.

На ремонтные работы из бюджета выделено 8,2 млн рублей. Подрядчика рассчитывают выбрать в начале весны. Он должен будет выполнить работы к 20 июля.

Сейчас в Омске ведется ремонт двух подземных переходов – у кинотеатра «Маяковский» и в районе бывшей остановки «Яблонька» (ныне – «Краеведческий музей»).