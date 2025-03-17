Сооружение на площади Ленина частично перекрыли.

Подземный пешеходный переход на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Лермонтова начали ремонтировать, при этом его частично перекрыли.

На эти работы из бюджета выделено больше 5 млн рублей, об этом написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Хотя начальная цена контракта на госзакупках была указана в 8,2 млн рублей (лот от 18 февраля). Планируется, что приведут в порядок облицовку стен, восстановят лестницы, установят гранитные аппарели и поручни из нержавейки. Ремонт должен быть завершен до 20 июля.

Добавим, что сейчас в Омске ремонтируют два подземных переходов – у кинотеатра «Маяковский» и в районе остановки «Краеведческий музей».