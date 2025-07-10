Ей сказали, что она не имеет права на обе выплаты, но это оказалось неправдой.

Жительница Омска обратилась в суд, чтобы обязать территориальное отделение Пенсионного фонда платить ей вторую пенсию. Пожилая женщина выиграла дело.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда, в 2022 году омичка обратилась в ПФР за пенсией по потере кормильца. У женщины умер муж – военный пенсионер, инвалид 2-й группы в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. В военном комиссариате Омской области омичке сказали, что для получения этой выплаты придется отказаться от пенсии по старости, которую она получает с 2008 года. Омичка это сделала, и с 2022 года ей начали платить пенсию по потере кормильца, а пенсию по старости – перестали.

Позже женщина обратилась к юристу, который разъяснил ей, что она имеет право на получение обеих пенсий одновременно. Омичка обратилась с этой информацией в ПФР, однако ей отказали. Тогда пенсионерка пошла в суд.

Суд согласился с доводами пожилой женщины и обязал Пенсионный фонд восстановить выплату пенсии по старости.