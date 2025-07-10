Простые добавки могут превратить обычный кофе в напиток, улучшающий здоровье и дающий энергию на весь день.

Сауль Санчес Испанский диетолог рассказал изданию El Español, как сделать кофе полезнее, добавив в него несколько простых ингредиентов. Специалист предложил обогащать напиток специями и натуральными добавками, делающими его здоровее и вкуснее.

Например, употребление кофе с корицей полезно для стабилизации уровня сахара в крови, молоко и мед помогают организму восстанавливаться после занятий спортом, имбирь укрепляет иммунную систему, а свекольный порошок благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, понижая давление. Добавление порошка какао способствует улучшению мозговой активности и концентрации внимания.

Эти добавки позволят превратить привычный утренний напиток в средство для поддержания здоровья и энергии на целый день.