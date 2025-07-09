Омск-Информ
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·Общество

За полтора года их число уменьшилось на 154 человека.
С начала 2024 года до середины 2025-го в Омске уволились 332 водителя и 264 кондуктора общественного транспорта. Только в этом году «Пассажирское предприятие № 8» и «Электрический транспорт» потеряли 94 водителя.
При этом, как сообщает портал «НГС55», число водителей все же выросло на 105 человек за счет того, что в муниципальный транспорт устроились 437 новых водителей.
Число кондукторов снизилось на 154. Пришли на работу только 108 человек.
3656Андрей Андреев
·Общество

За полтора года их число уменьшилось на 154 человека.
С начала 2024 года до середины 2025-го в Омске уволились 332 водителя и 264 кондуктора общественного транспорта. Только в этом году «Пассажирское предприятие № 8» и «Электрический транспорт» потеряли 94 водителя.
При этом, как сообщает портал «НГС55», число водителей все же выросло на 105 человек за счет того, что в муниципальный транспорт устроились 437 новых водителей.
Число кондукторов снизилось на 154. Пришли на работу только 108 человек.
3656Андрей Андреев