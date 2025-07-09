Омск-Информ
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·Происшествия

Аттракционы не пострадали, но на время непогоды их отключили.
Сегодня на «Зеленом острове» в Омске молния ударила в дерево. Из-за этого в парке «Вокруг света» остановили аттракционы.
– Сначала был ужасный взрыв, а потом полетела макушка, и задымило. Ива – прямо у аттракционов. Их остановили сразу же, – рассказал очевидец происшествия.
В парке отметили, что аттракционы при этом не пострадали. Вновь их запустить планируют только после прохождения грозового фронта.
2873Андрей Андреев
·Происшествия

Аттракционы не пострадали, но на время непогоды их отключили.
Сегодня на «Зеленом острове» в Омске молния ударила в дерево. Из-за этого в парке «Вокруг света» остановили аттракционы.
– Сначала был ужасный взрыв, а потом полетела макушка, и задымило. Ива – прямо у аттракционов. Их остановили сразу же, – рассказал очевидец происшествия.
В парке отметили, что аттракционы при этом не пострадали. Вновь их запустить планируют только после прохождения грозового фронта.
2873Андрей Андреев