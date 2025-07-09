Омск-Информ
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·Политика

Депутаты раскритиковали мэрию за пустующее кресло заместителя директора УДХБ по зеленому хозяйству.

Депутаты Омского горсовета на сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ подняли вопрос об отсутствии в Управлении дорожного хозяства и благоустройства заместителя по озеленению. 

Дело в том, что контрольно-счетная палата Омска разработала план рекомендаций по озеленению территорий. Этим вопросом ранее занимался Михаил Киреев, которого сняли с поста в апреле этого года за «варварскую» обрезку молодых яблонь возле здания администрации. Теперь озеленением Омска руководить, по сути, некому. 

– КСП разработало рекомендованный план мероприятий в контексте озеленения. В УДХБ этим вопросом занимался Михаил Киреев, а сейчас кто? – обратил внимание депутат горсовета Алексей Провозин

На поставленный вопрос ответил замдиректора департамента городского хозяйства Артур Файков. По словам чиновника, в отсутствии «главного по озеленению», его обязанности исполняет первый заместитель директора УДХБ Евгений Цепа

Однако это временное решение. Файков отметил, что зама уже ищут, а как найдут, то поручат заниматься вопросами озеленения города. На специфическую вакансию ищут человека с необходимыми навыками. 

– Пока вакансия по части «зеленки» закреплена за первым заместителем. Это своеобразное направление, которое человек должен знать, – рассказал Файков. 

Депутаты выразили общее чаяние, что новый сотрудник в УДХБ появится в ближайшие месяцы.

– К тому времени, я надеюсь, у нас появится зам с агрономическим образованием в УДХБ. И как раз в октябре хотелось бы услышать планы этого нового сотрудника, а их надо формировать исходя из рекомендаций контрольно-счетной палаты, – заявил Алексей Провозин.

Парламентарии договорились вернуться к итогам озеленения города осенью, уже в диалоге с ответственным за это направление чиновником. 

1644Олег Кипорук
·Политика

Депутаты раскритиковали мэрию за пустующее кресло заместителя директора УДХБ по зеленому хозяйству.

Депутаты Омского горсовета на сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ подняли вопрос об отсутствии в Управлении дорожного хозяства и благоустройства заместителя по озеленению. 

Дело в том, что контрольно-счетная палата Омска разработала план рекомендаций по озеленению территорий. Этим вопросом ранее занимался Михаил Киреев, которого сняли с поста в апреле этого года за «варварскую» обрезку молодых яблонь возле здания администрации. Теперь озеленением Омска руководить, по сути, некому. 

– КСП разработало рекомендованный план мероприятий в контексте озеленения. В УДХБ этим вопросом занимался Михаил Киреев, а сейчас кто? – обратил внимание депутат горсовета Алексей Провозин

На поставленный вопрос ответил замдиректора департамента городского хозяйства Артур Файков. По словам чиновника, в отсутствии «главного по озеленению», его обязанности исполняет первый заместитель директора УДХБ Евгений Цепа

Однако это временное решение. Файков отметил, что зама уже ищут, а как найдут, то поручат заниматься вопросами озеленения города. На специфическую вакансию ищут человека с необходимыми навыками. 

– Пока вакансия по части «зеленки» закреплена за первым заместителем. Это своеобразное направление, которое человек должен знать, – рассказал Файков. 

Депутаты выразили общее чаяние, что новый сотрудник в УДХБ появится в ближайшие месяцы.

– К тому времени, я надеюсь, у нас появится зам с агрономическим образованием в УДХБ. И как раз в октябре хотелось бы услышать планы этого нового сотрудника, а их надо формировать исходя из рекомендаций контрольно-счетной палаты, – заявил Алексей Провозин.

Парламентарии договорились вернуться к итогам озеленения города осенью, уже в диалоге с ответственным за это направление чиновником. 

1644Олег Кипорук