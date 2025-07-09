Депутаты раскритиковали мэрию за пустующее кресло заместителя директора УДХБ по зеленому хозяйству.

Депутаты Омского горсовета на сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ подняли вопрос об отсутствии в Управлении дорожного хозяства и благоустройства заместителя по озеленению.

Дело в том, что контрольно-счетная палата Омска разработала план рекомендаций по озеленению территорий. Этим вопросом ранее занимался Михаил Киреев, которого сняли с поста в апреле этого года за «варварскую» обрезку молодых яблонь возле здания администрации. Теперь озеленением Омска руководить, по сути, некому.

– КСП разработало рекомендованный план мероприятий в контексте озеленения. В УДХБ этим вопросом занимался Михаил Киреев, а сейчас кто? – обратил внимание депутат горсовета Алексей Провозин.

На поставленный вопрос ответил замдиректора департамента городского хозяйства Артур Файков. По словам чиновника, в отсутствии «главного по озеленению», его обязанности исполняет первый заместитель директора УДХБ Евгений Цепа.

Однако это временное решение. Файков отметил, что зама уже ищут, а как найдут, то поручат заниматься вопросами озеленения города. На специфическую вакансию ищут человека с необходимыми навыками.

– Пока вакансия по части «зеленки» закреплена за первым заместителем. Это своеобразное направление, которое человек должен знать, – рассказал Файков.

Депутаты выразили общее чаяние, что новый сотрудник в УДХБ появится в ближайшие месяцы.

– К тому времени, я надеюсь, у нас появится зам с агрономическим образованием в УДХБ. И как раз в октябре хотелось бы услышать планы этого нового сотрудника, а их надо формировать исходя из рекомендаций контрольно-счетной палаты, – заявил Алексей Провозин.

Парламентарии договорились вернуться к итогам озеленения города осенью, уже в диалоге с ответственным за это направление чиновником.