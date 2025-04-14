Омск-Информ
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·Общество

Мэр Омска готов выгнать с работы специалистов зеленой службы города за поврежденные кустарники. 

Руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов разберется со случаем варварской обрезки кустарников напротив мэрии Омска. Такое поручение дал мэр города Омска Сергей Шелест.  Накануне стало известно, что аллею кустарников срезали так, что от посадок остались одни обрубки. Мэр пригрозил увольнениями службам, отвечающим за озеленение. 

– Накануне очередная обрезка прошла на улице Гагарина, оставив за собой обезглавленные стволы и недоумения омичей, которые я полностью разделяю. Считаю, назрел вопрос кадровых изменений в зеленой службе города, – высказался градоначальник.

По словам мэра, аллею на улице Гагарина восстановят новыми насаждениями. А кронированные кустарники отвезут на восстановление в муниципальный питомник.

1936
·Общество

Мэр Омска готов выгнать с работы специалистов зеленой службы города за поврежденные кустарники. 

Руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов разберется со случаем варварской обрезки кустарников напротив мэрии Омска. Такое поручение дал мэр города Омска Сергей Шелест.  Накануне стало известно, что аллею кустарников срезали так, что от посадок остались одни обрубки. Мэр пригрозил увольнениями службам, отвечающим за озеленение. 

– Накануне очередная обрезка прошла на улице Гагарина, оставив за собой обезглавленные стволы и недоумения омичей, которые я полностью разделяю. Считаю, назрел вопрос кадровых изменений в зеленой службе города, – высказался градоначальник.

По словам мэра, аллею на улице Гагарина восстановят новыми насаждениями. А кронированные кустарники отвезут на восстановление в муниципальный питомник.

1936