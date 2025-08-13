Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Растения спилили под корень, чтобы провести благоустройство.
В самом центре Омска, на Куйбышевском пляже, спилили тополиную аллею. Фотографии сильно изменившейся местности появились в ТГ-канале «Колчак Сити».
– Ничто и никто не должен мешать гулять омичам под палящим сибирским солнцем, которого в Омске больше, чем в Сочи,– отмечает автор поста.
Отметим, что пляж сейчас благоустраивают. Вырубку 12 деревьев чиновники одобрили заранее. При этом избавиться решили от 11 тополей и 1 вяза.
Планируется, что к 1 сентября на этой территории появятся тротуары, проезды, велодорожки, освещение, летний водопровод, лавочки, шезлонги и урны. Подрядчик также отремонтирует лестницу и установит вдоль пляжа 100-метровую деревянную лавку. Все работы подрядчик – компания «СибДор» – должен завершить до 1 сентября. За благоустройство компания получит 106 млн рублей.
Материалы по теме:
Стало известно, чем заменят тополиную аллею на главном омском пляже.
Андрей Андреев
·Общество

Растения спилили под корень, чтобы провести благоустройство.
В самом центре Омска, на Куйбышевском пляже, спилили тополиную аллею. Фотографии сильно изменившейся местности появились в ТГ-канале «Колчак Сити».
– Ничто и никто не должен мешать гулять омичам под палящим сибирским солнцем, которого в Омске больше, чем в Сочи,– отмечает автор поста.
Отметим, что пляж сейчас благоустраивают. Вырубку 12 деревьев чиновники одобрили заранее. При этом избавиться решили от 11 тополей и 1 вяза.
Планируется, что к 1 сентября на этой территории появятся тротуары, проезды, велодорожки, освещение, летний водопровод, лавочки, шезлонги и урны. Подрядчик также отремонтирует лестницу и установит вдоль пляжа 100-метровую деревянную лавку. Все работы подрядчик – компания «СибДор» – должен завершить до 1 сентября. За благоустройство компания получит 106 млн рублей.
Материалы по теме:
Андрей Андреев