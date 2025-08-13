Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вместо старых деревьев высадят новые кусты.
В мэрии Омска прокомментировали снос деревьев на территории пляжа «Центральный-2». Как сообщают чиновники, вместо 12 вырубленных тополей, которые были возрастными, там высадят новые деревья.
– Взамен старых сухостойных тополей в осенний период на этом участке высадят крупномерные саженцы черемухи виргинской, которая хорошо приживется в местных агротехнических условиях и органично впишется в окружающий ландшафт, – сообщили в мэрии.
Напомним, деревья вырубили для благоустройства. За 106 млн рублей компания «СибДор» сделает там новые тротуары, проезды, велодорожки, освещение, летний водопровод, поставит лавочки, шезлонги и урны. Работы должны завершиться до 1 сентября.
Андрей Андреев
·Общество

Вместо старых деревьев высадят новые кусты.
В мэрии Омска прокомментировали снос деревьев на территории пляжа «Центральный-2». Как сообщают чиновники, вместо 12 вырубленных тополей, которые были возрастными, там высадят новые деревья.
– Взамен старых сухостойных тополей в осенний период на этом участке высадят крупномерные саженцы черемухи виргинской, которая хорошо приживется в местных агротехнических условиях и органично впишется в окружающий ландшафт, – сообщили в мэрии.
Напомним, деревья вырубили для благоустройства. За 106 млн рублей компания «СибДор» сделает там новые тротуары, проезды, велодорожки, освещение, летний водопровод, поставит лавочки, шезлонги и урны. Работы должны завершиться до 1 сентября.
Андрей Андреев