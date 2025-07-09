Омск-Информ
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·Общество

Омичи получили приз зрительских симпатий.

В Подмосковье с 5 по 9 июля проходил финал конкурса «Студенческие семьи России». В нем приняла участие студенческая семья Омского ГАУ – Дмитрий Кононенко, его супруга Анна и дочь Кира. Омичи вошли в число 30 финалистов.

Всего на конкурс подали 210 заявок из 55 регионов России. При этом 55 семей участников были с детьми. Жюри оценивало портфолио и видеовизитки. В финале участники соревновались в спортивном, творческом и интеллектуальном конкурсах. Семья Омского ГАУ получила приз зрительских симпатий.

·Общество

Омичи получили приз зрительских симпатий.

В Подмосковье с 5 по 9 июля проходил финал конкурса «Студенческие семьи России». В нем приняла участие студенческая семья Омского ГАУ – Дмитрий Кононенко, его супруга Анна и дочь Кира. Омичи вошли в число 30 финалистов.

Всего на конкурс подали 210 заявок из 55 регионов России. При этом 55 семей участников были с детьми. Жюри оценивало портфолио и видеовизитки. В финале участники соревновались в спортивном, творческом и интеллектуальном конкурсах. Семья Омского ГАУ получила приз зрительских симпатий.