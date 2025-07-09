Вредные вещества из удобрений могут вызывать рак.

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен дала рекомендации по выбору арбузов. Она пояснила, что ранние арбузы, поступающие в продажу в июне и июле, нередко выращиваются с чрезмерным использованием азотных удобрений, поэтому лучше приобретать эти ягоды не раньше августа.

– Ранние арбузы (июнь – начало июля) часто выращивают с применением большого количества азотных удобрений. Нитраты в организме превращаются в опасные нитриты, – сообщила Тен РИА «Новости».

Специалист подчеркнула важность покупки арбузов в разгар сезона, с августа по сентябрь, и рекомендовала приобретать их только в проверенных торговых точках, имеющих сертификаты, подтверждающие безопасность продукта.

При проникновении в кровеносную систему нитриты способны вызвать кислородное голодание тканей, негативно влияя на функционирование желудочно-кишечного тракта. Более того, накопление нитритов повышает риск развития онкологических заболеваний.