Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха поднимется до +26 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в среду, 9 июля, в Омске и Омской области температура установится в районе +21...+26 °C.
Ожидаются переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит 7–12 м/с, направление: западное, северо-западное. Атмосферное давление существенно не изменится.
В ночь на 10 июля столбик термометра опустится до +9...+14 °C. Местами можно будет наблюдать туман. Скорость ветра ослабнет до 3–8 м/с, а направление не поменяется. 
5073Олег Кипорук
·Общество

Температура воздуха поднимется до +26 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в среду, 9 июля, в Омске и Омской области температура установится в районе +21...+26 °C.
Ожидаются переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит 7–12 м/с, направление: западное, северо-западное. Атмосферное давление существенно не изменится.
В ночь на 10 июля столбик термометра опустится до +9...+14 °C. Местами можно будет наблюдать туман. Скорость ветра ослабнет до 3–8 м/с, а направление не поменяется. 
5073Олег Кипорук