Бывший нападающий и экс-генменеджер омской команды Антон Курьянов сдержал обещание.

Бывший нападающий и экс-генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов, как и обещал, привез в Омск Кубок Гагарина. Главный трофей КХЛ был представлен публике сегодня, 8 июля, в ресторане Mishkin&Mishkin.

Посетители имели возможность сделать фотографии с Кубком, а также встретиться с самим обладателем награды 2025 года Антоном Курьяновым, который проводил автограф-сессию.

В прошедшем сезоне Курьянов входил в тренерский штаб ярославского «Локомотива», который одержал победу в борьбе за Кубок Гагарина. После завершения сезона он последовал за главным тренером Игорем Никитиным в московский ЦСКА, где теперь исполняет обязанности тренера по работе с нападающими.

Напомним, что недавно был оглашен список команд, которые поборются за Кубок Блинова в конце августа.