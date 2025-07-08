В списке поменялись две позиции.

Во вторник, 8 июля, «Авангард» раскрыл список претендентов на Кубок имени Блинова. Трофей будет разыгран с 20 по 25 августа в Омске на «G-Drive Арене». Бороться за кубок будут омский «Авангард», новосибирская «Сибирь», ярославский «Локомотив», нижнекамский «Нефтехимик» и «Северсталь» из Череповца.

Напомним, что в прошлом году Кубок имени Блинова забрал «Локомотив». Вторым в таблице расположился челябинский «Трактор», а омичи заняли третье место.

Отметим, что в 2024 году в борьбе за кубок участвовал «Барыс», занявший последнее место в таблице, и «Трактор». В этом году их сменили «Нефтехимик» и «Северсталь».