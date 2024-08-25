Омская команда уступила новосибирцам в овертайме со счетом 1:2.

Сегодня, 25 августа, на «G-Drive Арене» прошел финальный матч домашнего турнира Кубка имени Блинова между «Авангардом» и «Сибирью». Игра завершилась досадным поражением омского клуба со счетом 1:2 в овертайме.

Первый период сыграли со счетом 0:0. Во 2-м периоде гол забил нападающий «Авангарда» Станислав Галиев. За 1 минуту 49 секунд до конца третьего периода нападающий «Сибири» Григорий Белоусов сравнял счет.

А на 13-й секунде овертайма нападающий соседей Тейлор Бек забросил победную для новосибирцев шайбу. «Авангард» проиграл, став третьим на домашнем Кубке Блинова.

В итоге на турнире первое место у «Локомотива», второе – у «Трактора», замыкает тройку омская команда.