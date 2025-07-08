Задержка рейса составила более 12 часов.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга продолжаются задержки авиарейсов из-за угрозы атаки буспилотников. Наиболее длительный простой зафиксирован у рейса авиакомпании «Аэрофлот», направляющегося в Омск.

Согласно информации, указанной на онлайн-табло аэропорта, вылет рейса был запланирован на 1:10 утра 8 июля, однако фактически отправление ожидается только в 13:30 по местному времени. Таким образом, задержка рейса составила более 12 часов. Борт уже должен был подняться в воздух, однако на сайте воздушной гавани рейс все еще помечен как «задержанный».

Обратный рейс из Омска в Санкт-Петербург также задержан. По графику полет должен был состояться в 8:50 утра, но на табло омского аэропорта указано, что вылет запланирован на 21:10. На даный момент также не вылетели рейсы из Москвы и Новосибирска, а утренний рейс из столицы вообще отменен. Несмотря на задержки, петербургский аэропорт Пулково сообщил о работе в штатном режиме.

Напомним, что вчера, 7 июля, рейс из Москвы задержали на 18 часов.