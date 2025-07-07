Задержки достигают 18 часов.

Сегодня из омского аэропорта с опозданием вылетела половина всех самолетов. Отстали от расписания рейсы в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск.

С самой большой задержкой столкнулись омичи, которые должны были лететь в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании «Россия». Его перенесли на 18 часов: с 6:40 на 23:40.

Все задержки вылетов связаны с поздним прибытием самолетов в Омск. Позднее прибытие самолетов, в свою очередь, связано с ограничениями из-за угрозы атак беспилотников.

Омичам посоветовали перед выездом из дома отследить свой рейс на онлайн-табло аэропорта. Также узнать об изменениях в расписании можно по телефону 55-69-11.