Омск-Информ
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·Общество

В акции приняли участие сотрудники и студенты вуза.

В Омском ГАУ в преддверии Дня семьи, любви и верности прошло мероприятие по высадке хвойной аллеи «Семейные корни: заботимся о природе». В нем приняли участие молодые студенческие семьи, семьи преподавателей и сотрудников вуза.

Специалисты кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений рассказали участникам акции, как правильно высаживать и ухаживать за деревьями, а также предоставили саженцы, инвентарь, перчатки и воду для полива. В дальнейшем ОмГАУ собирается привлечь к акции не только студентов и сотрудников вуза, но и жителей близлежащих районов города.

·Общество

В акции приняли участие сотрудники и студенты вуза.

В Омском ГАУ в преддверии Дня семьи, любви и верности прошло мероприятие по высадке хвойной аллеи «Семейные корни: заботимся о природе». В нем приняли участие молодые студенческие семьи, семьи преподавателей и сотрудников вуза.

Специалисты кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений рассказали участникам акции, как правильно высаживать и ухаживать за деревьями, а также предоставили саженцы, инвентарь, перчатки и воду для полива. В дальнейшем ОмГАУ собирается привлечь к акции не только студентов и сотрудников вуза, но и жителей близлежащих районов города.