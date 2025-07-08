Ученики двух аварийных омских школ вынуждены ездить в другие учебные заведения, однако проезд им пока никто не компенсирует.

На заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры, который состоится 10 июля 2025 года, депутаты обсудят вопрос предоставления льготного проезда ученикам двух школ, признанных аварийными. Речь идет о школе № 89 в Октябрьском округе и школе № 104 в Ленинском округе.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, учащиеся школ, временно закрытых на капитальный ремонт, имеют право на бесплатный проезд в пределах двух поездок в день, так как им приходится переезжать в другие учебные заведения. На данный момент ученикам аварийных школ такой льготы не предоставляют.

Введение бесплатного проезда для учащихся этих школ потребует дополнительного финансирования из городского бюджета в размере около 3,5 млн рублей.