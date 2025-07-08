Заместитель директора КХ «Тритикум», председатель ассоциации «Народный фермер» Максим Левшунов сказал много теплых слов.

Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День семьи, любви и верности! Этот день напоминает нам о важности семейных ценностей, поддержки близких и взаимовыручке.

Могу с уверенностью сказать, что для меня семья – это основа всего. Это источник вдохновения и силы, а еще – моя самая верная и надежная команда, которая помогает успешно вести семейный бизнес.

На каждом из этапов развития нашего крестьянско-фермерского хозяйства я всегда мог рассчитывать на свою семью: на взаимопонимание, поддержку и готовность преодолевать все трудности вместе. Сплоченность помогла нам пройти через все испытания и крепко встать на ноги.

Говоря о поддержке и надежности, хочу отметить и «Россельхозбанк», который поддерживал нас в наших проектах по развитию. Благодаря программам кредитования и, в частности, финансированию сезонно-полевых работ мы получили возможность расти и развиваться.

От всей души поздравляю всех вас с праздником! Пусть ваши семьи будут крепкими, счастливыми и успешными, а любовь и верность станут основой каждого семейного дела!

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