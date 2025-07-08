Омск-Информ
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·Происшествия

Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура Омского района взяла на контроль доследственную проверку по заявлению родителей четверых несовершеннолетних, пострадавших от рук взрослого мужчины в селе Лузино.
Согласно предварительной информации, мужчина использует незначительные поводы для конфликтов, после чего наносит телесные повреждения подросткам. Одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. Видео с места происшествий появились в телеграм-канале «Инцидент Омск». Местные жители сообщают, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.
В ходе проверок правоохранительными органами будут установлены причины конфликта, дана оценка действиям участвующих лиц, установлена степень причинения вреда несовершеннолетним, решен вопрос о возбуждении в отношении виновного лица уголовного дела.
Дополнительно прокуратура займется проверкой эффективности работы учреждений системы профилактики преступлений против несовершеннолетних.
1144Мария Филимонова
·Происшествия

Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура Омского района взяла на контроль доследственную проверку по заявлению родителей четверых несовершеннолетних, пострадавших от рук взрослого мужчины в селе Лузино.
Согласно предварительной информации, мужчина использует незначительные поводы для конфликтов, после чего наносит телесные повреждения подросткам. Одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. Видео с места происшествий появились в телеграм-канале «Инцидент Омск». Местные жители сообщают, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.
В ходе проверок правоохранительными органами будут установлены причины конфликта, дана оценка действиям участвующих лиц, установлена степень причинения вреда несовершеннолетним, решен вопрос о возбуждении в отношении виновного лица уголовного дела.
Дополнительно прокуратура займется проверкой эффективности работы учреждений системы профилактики преступлений против несовершеннолетних.
1144Мария Филимонова