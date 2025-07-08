Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура Омского района взяла на контроль доследственную проверку по заявлению родителей четверых несовершеннолетних, пострадавших от рук взрослого мужчины в селе Лузино.
Согласно предварительной информации, мужчина использует незначительные поводы для конфликтов, после чего наносит телесные повреждения подросткам. Одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. Видео с места происшествий появились в телеграм-канале «Инцидент Омск». Местные жители сообщают, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.
В ходе проверок правоохранительными органами будут установлены причины конфликта, дана оценка действиям участвующих лиц, установлена степень причинения вреда несовершеннолетним, решен вопрос о возбуждении в отношении виновного лица уголовного дела.
Дополнительно прокуратура займется проверкой эффективности работы учреждений системы профилактики преступлений против несовершеннолетних.