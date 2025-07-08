Из-за ремонта путей они не поедут в «Амур».

Трамваи № 1, 4, 7 в Омске снова будут курсировать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная», не проезжая дальше в «Амур». Ограничения будут действовать с 20:30 9 июля до 5:30 10 июля, а также с 20:30 11 июля до 5:30 12 июля.

Как сообщили в мэрии, ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей в Амуре. Работы проводят на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.