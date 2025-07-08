Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Одного нарушителя даже поймали дважды.
С 1 декабря 2024 года по 23 июня 2025 года в общественном транспорте Омска контролеры поймали 360 безбилетников. Большая часть – 322 человека – получили штраф 300 рублей. Причем один из «зайцев» дважды, за что его оштрафовали на 1 500 рублей.
Как сообщает Ом1, заплатили штрафы пока только 218 человек. В городскую казну поступило 65 400 рублей.
Напомним, в прошлом году Заксобрание Омской области ужесточило штрафы за безбилетный проезд. Теперь они составляют от 300 до 2 000 рублей.
1224Андрей Андреев
·Общество

Одного нарушителя даже поймали дважды.
С 1 декабря 2024 года по 23 июня 2025 года в общественном транспорте Омска контролеры поймали 360 безбилетников. Большая часть – 322 человека – получили штраф 300 рублей. Причем один из «зайцев» дважды, за что его оштрафовали на 1 500 рублей.
Как сообщает Ом1, заплатили штрафы пока только 218 человек. В городскую казну поступило 65 400 рублей.
Напомним, в прошлом году Заксобрание Омской области ужесточило штрафы за безбилетный проезд. Теперь они составляют от 300 до 2 000 рублей.
1224Андрей Андреев