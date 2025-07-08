Но причина этого не в озеленении, а в инвентаризации.

По документам с 2023 по 2024 год общая площадь зеленых насаждений в Омске увеличилась с 13 156 до 20 375 гектаров. Как сообщает Om1 , больше всего выросла площадь парков, скверов – с 1 763 до 13 238 гектаров, то есть в 8,5 раза.

Площадь лесопарков изменилась с 721 до 1 607 гектаров. Площадь озелененных дорог – с 758 до 1 258 гектаров.

Контрольно-счетная палата комитета по ЖКХ в горсовете отмечает, что достичь роста зеленых площадей удалось не только озеленением придорожных зон и благоустройством, но и повторной инвентаризацией городских территорий.