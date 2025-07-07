В ДТП пострадали четыре авто.

В понедельник, 7 июля, в 13:00 в ГАИ города Омска поступило сообщение об аварии с летальным исходом на Левом берегу. В ДТП пострадали четыре авто, один водитель скончался, а двое пассажиров были доставлены в больницу.

По предварительной информации, на остановке общественного транспорта «Дорстрой» на улице 2-й Солнечной, возле ТК «Оскар», 42-летний водитель «Фольксвагена» не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего его машина столкнулась с «Ниссаном». После столкновения «Ниссан» задел следующий за ним автомобиль «Киа», которым управлял 54-летний мужчина.

В свою очередь, «Фольксваген», потеряв управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Бриллианс», за рулем которого находился 61-летний мужчина.

В результате аварии с участием нескольких машин водитель автомобиля «Бриллианс» скончался от полученных травм. Его пассажирка, 76-летняя женщина, а также пассажирка «Фольксвагена», 11-летняя девочка, были доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.