Форвард отыграл за омский клуб три сезона.

Сегодня, 7 июля, петербургский СКА сообщил об уходе нападающего Сергея Толчинского. Уход форварда из клуба связан с сокращением расходов, сообщает инсайдер Артур Хайруллин. Ранее нападающий успешно выступал за «Авангард».

Также сообщалось, что бывший игрок «Авангарда» может перейти в магнитогорский «Металлург», однако пока никакой информации по новому контракту нет.

В прошлом сезоне он сыграл за СКА в 48 матчах «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков. Также на его счету – 4 игры в плей-офф без ощутимых результатов.

Игрок перешел в «Авангард» в 2020 году. В 2021-м в составе «ястребов» он завоевал Кубок Гагарина. За три года в составе омского клуба Толчинский провел 200 игр, забросил 49 шайб и выполнил 114 результативных передач.