Форвард играл за «ястребов» три года.

Петербургский СКА и магнитогорский «Металлург» ведут переговоры о переходе форварда Сергея Толчинского, сообщает «Спорт-экспресс». Ранее нападающий успешно выступал за «Авангард».

В прошлом сезоне он сыграл за СКА в 48 матчах «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков. Также на его счету 4 игры в плей-офф без результативных баллов.

Игрок перешел в «Авангард» в 2020 году. В 2021 году в составе «ястребов» он завоевал Кубок Гагарина. За три года в составе омского клуба Толчинский провел 200 игр, забросил 49 шайб и выполнил 114 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Авангард» подписал контракт с молодым вратарем.