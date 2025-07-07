Обнародованный ранее календарь пришлось переделывать.

«Авангард» опубликовал календарь игр на сезон-2025/2026. Новый сезон омский клуб начнет с пяти домашних игр подряд. Уже 8 сентября «ястребы» встретятся с казанским «Ак Барсом», затем 11 сентября примут хабаровский «Амур», 13 сентября сыграют с московским «Динамо», 15 сентября – с минским «Динамо», а 17 сентября примут уфимский «Салават Юлаев».

С «Локомотивом» под руководством экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли сыграет дважды: 3 октября в Омске и 20 декабря в Ярославле.

С ЦСКА Игоря Никитина (также бывшего тренера«ястребов»)встречи пройдут 15 января в Омске и 4 марта в Москве. Последняя игра регулярного чемпионата состоится 19 марта в Череповце.

В предстоящем регулярном сезоне каждая команда проведет по 68 матчей. В отличие от предыдущих сезонов КХЛ впервые не сделает перерыва на зимние Олимпийские игры.

Борьба за Кубок Гагарина состоится с 23 марта по 23 мая. Ранее уже публиковался календарь первых игр, однако из-за переезда пекинского «Куньлунь Ред Стар» на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге, расписание матчей пришлось переделывать.