Горожанин оказался ранее судимым.

Уголовным делом обернулось для 28-летнего жителя Большереченского района Омской области одно из застолий с алкоголем. Молодой мужчина угнал и уничтожил чужой автомобиль.

Как сообщают полицейские, молодой человек отдыхал в кругу друзей, поссорился с женой и отказался возвращаться домой с ней. Заметив чужой УАЗ с ключами в замке зажигания, он решил воспользоваться этим. Омич завел машину и отправился в противоположном от друзей направлении.

Когда в машине закончился бензин, он позвонил приятелю. Приятель привез сельчанину топливо и попытался уговорить его вернуть машину. Несмотря на это, угонщик продолжил путь, однако вскоре испугался последствий и решил избавиться от угнанного УАЗа. Сначала молодой человек хотел бросить машину в укромном месте, но потом увидел в кузове березовые дрова и поджег их.

Вскоре в полицию поступило заявление от владельца машины и сообщение о горящем вблизи села Шипицыно УАЗе. А еще через какое-то время угонщика вычислили и задержали. На него завели уголовное дело. Отметим, что ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков.

Владелец УАЗа оценил ущерб в 866 тыс. рублей.