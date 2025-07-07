Один из пассажиров микроавтобуса погиб, второй получил тяжкий вред здоровью.

60-летнего жителя Муромцевского района Омской области будут судить по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него утвердила прокуратура Муромцевского района Омской области.

Смертельное ДТП произошло 25 февраля 2025 года на трассе «Омск – Муромцево – Седельниково». Мужчина управлял грузовым автомобилем марки «SITRAK C7H» с прицепом, двигался в составе автоколонны из четырех большегрузов. Превысил скорость, и на повороте прицеп выехал на встречную полосу и влетел в пассажирскую «Газель». В салоне микроавтобуса находились девять человек. Более того, большегруз въехал в автомобиль LEXUS, водитель которого остановился, чтобы помочь пострадавшим в «Газели».

– В результате аварии от полученных травм скончался 19-летний пассажир маршрутки, а его 41-летний родственник, также находившийся в «Газели», получил тяжкий вред здоровью, – сообщает прокуратура.

Водитель большегруза вину признал полностью, принял меры к возмещению причиненного морального вреда потерпевшим. Уголовное дело будет рассматривать Муромцевский районный суд.