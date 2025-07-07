Лидируют обществознание, биология и информатика.

Рособрнадзор подсчитал, сколько школьников провалили ЕГЭ в 2025 году и по каким предметам. Как сообщает депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, лучше всего выпускники сдали русский язык – всего 1 % провалов. Средний балл по этому экзамену – 61.

Физику провалили 4 % (на 2 % больше, чем годом ранее). Средний балл – 62.

Профильную математику в этом году сдавали на 30 тыс. школьников больше. Количество провалов– около 5 %. Средний балл – 62.

Географию не сдали более 7 %. Средний балл – 55.

Литературу, которую выбрали на 5 тыс. меньше ребят, также завалили 7 %. Средний балл – 61.

Около 9 % выпускников завалили историю, которую в этом году сдавали на 9 тыс. человек больше. Средний балл – 56.

На 6 тыс. человек увеличилось количество сдающих химию. Провалили экзамен 17 %. Средний балл – 58.

Биологию выбрали на 8 тыс. человек больше. Ее завалили порядка 17 %. Средний балл – 54,5.

Информатику, которую выбирали на 6 тыс. раз чаще, не сдали 19,5 %. Средний балл – 56.

Самым провальным стал экзамен по обществознанию. Его завалили 23 %. Средний балл составил всего 53,5.