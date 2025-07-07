Как выяснил «Омск-информ», это связано с больничным начальника.

Омичи выразили недовольство работой почтового отделения, расположенного по адресу: улица Герцена, 217. Согласно официальному расписанию, учреждение функционирует со вторника по субботу включительно с 9:00 до 15:00, а выходной предоставляется в воскресенье и понедельник.

Тем не менее на входной двери почтового отделения размещено объявление с совершенно иной информацией касаемо графика работы. Согласно расписанию, сейчас отделение работает только два часа в субботу с 9:00 до 11:00.

Как стало известно «Омск-информу», изменения в графике произошли, потому что начальник почтового отделения ушел на больничный.

– Это временная ситуация, которая возникла из-за больничного начальника. Во вторник почтовое отделение возобновит работу по привычному для клиентов графику работы и будет предоставлять весь перечень услуг, – сообщила редакции пресс-секретарь «Почты России» в Омской области Екатерина Баканова.

«Почта России» приносит извинения клиентам за доставленные неудобства.