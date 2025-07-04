В почтовых отделениях теперь можно примерить купленную в интернет-магазине одежду. Целевой аудитории эта новация не нравится.

Стало известно, что взамен полок с тушенкой, стиральным порошком и сувенирами в отделениях Почты России установили примерочные кабинки. Примерить купленную в интернет-магазине одежду и, если она не подошла, бесплатно упаковать и отправить назад можно будет тут же.

Сотрудники пока что в растерянности, потому что непонятен алгоритм взаимодействия: как контролировать, когда на почте выдают пенсии или платят за «коммуналку» и бывают очереди.

– Зачем превращают почту в пункты выдачи заказов? У нас в соседнем доме есть такой, через дорогу два? – удивляются жители улицы Нефтезаводской.

В 53-м почтовом отделении кабинку для примерки установили в зале, на самом проходном месте, где установлены столы для заполнения почтовых бумаг и места для ожидания очереди.