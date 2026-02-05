Омск-Информ
·Общество

Омичи массово жалуются на Почту России: началось расследование

Почтовиков могут обвинить в злоупотреблении доминирующим положением.

В начавшемся 2026 году Омское УФАС фиксирует всплеск обращений с жалобами на Почту России. Жители региона заявляют об отказах в приеме и пересылке почтовой корреспонденции. Антимонопольное ведомство начало расследование.

– С января 2026 года у нас таких обращений становится все больше и больше, мы на нашем сайте даже разместили обращение – в письменном виде обо всех случаях отказа сотрудниками отделений почтовой связи на территории Омской области в приеме и пересылке почтовых писем, – сообщил на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель Управления ФАС по Омской области Вадим Кабаненко. – Хотим досконально разобраться в ситуации, там есть особенность – эта услуга Почты России, естественно, монопольная, то есть в данной ситуации может быть усмотрено злоупотребление доминирующим положением.

К концу недели представители УФАС обещают завершить расследование, будет принят акт реагирования. «Омск-информ» будет следить за развитием событий.

