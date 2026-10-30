Омская почта объявила внеплановую передышку на ноябрьские праздники

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В связи с празднованием Дня народного единства в Омской области скорректируют график работы почтовых отделений. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

Накануне праздника, 3 ноября, большинство почтовых отделений будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше. В День народного единства, 4 ноября, офисы не будут принимать посетителей. Исключение составят 33 отделения, которые сохранят обычный режим работы.

Отметим, что уточнить актуальный график работы ближайшего почтового отделения омичи могут на официальном сайте «Почты России» или в мобильном приложении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области сразу десять сел обзаведутся «модными» почтовыми отделениями.