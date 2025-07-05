Омск-Информ
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·Авто

Проектирование дороги протяженностью 400 метров так и не началось.

Строительство новой транспортной развязки у метромоста в центре Омска уперлось в нехватку финансирования – у города нет денег даже на проектирование дороги. Развязку хотят строить в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь.

Изначально проектирование дороги протяженностью 400 метров оценивалось примерно в 4 млн рублей. Изменения федерального законодательства привели к тому, что стоимость данных работ выросла до 10,921 млн рублей. При этом мэрия города выделила на эти цели всего 4,763 млн рублей, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на документы горсовета. Из-за нехватки финансов вопрос с транспортной развязкой, необходимой для транспортной разгрузки центра города, фактически завис.

·Авто

Проектирование дороги протяженностью 400 метров так и не началось.

Строительство новой транспортной развязки у метромоста в центре Омска уперлось в нехватку финансирования – у города нет денег даже на проектирование дороги. Развязку хотят строить в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь.

Изначально проектирование дороги протяженностью 400 метров оценивалось примерно в 4 млн рублей. Изменения федерального законодательства привели к тому, что стоимость данных работ выросла до 10,921 млн рублей. При этом мэрия города выделила на эти цели всего 4,763 млн рублей, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на документы горсовета. Из-за нехватки финансов вопрос с транспортной развязкой, необходимой для транспортной разгрузки центра города, фактически завис.